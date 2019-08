Coppa Belvedere a Città Sant’Angelo, quinta edizione del raduno di auto d’epoca

Al via, domenica 1° settembre, la Coppa Belvedere nel comune di Città Sant’Angelo, giunta alla sua quinta edizione. Le auto d’epoca saranno coinvolte nella sfilata che partirà dal distributore di benzina in via Leonardo Petruzzi (Fonte Umano) e muoverà verso il centro storico angolano.

Ci saranno tanti ospiti che sfileranno con le loro macchine d’epoca, non solo dal territorio nazionale ma anche da quello europeo. Lanfranco D’Alesio è il deus ex machina di questa manifestazione.

Insieme alle scuderie Ferrari di Abruzzo e Marche si è deciso di ridare vita, cinque anni fa, alla Coppa Belvedere. Dalle vicine Marche, dopo le precedenti edizioni, arriveranno 27 macchine. In totale ci saranno circa 60 vetture, di cui 2 dal Lussemburgo.

Si partirà dal residence “Le Dune” di Silvi Marina, per poi spostarsi sul rettilineo di Fonte Umano (via Leonardo Petruzzi), davanti al distributore di benzina. Da lì si allineeranno tutte le vetture e si sfilerà fino al centro storico di Città Sant’Angelo.