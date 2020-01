La onlus Tripla Difesa scende in campo per i diritti umani, convegno a Pescara

Il noto opinionista tv Giustino Bruno sarà relatore in un evento culturale nella saletta riunioni del Caf - patronato italiani in rete, in via Fontanelle 8 (zona aereoporto) a Pescara, per illustrare i due eventi in programmazione nel 2020 dalla onlus Tripla Difesa.

Si tratta di una manifestazione per i diritti umani, e in particolare la Marcia della Pace da Francavilla al Mare a Roma a piedi, e della traversata con pattino a remi dalle coste della Croazia fino alle coste di Francavilla, che lo stesso Giustino Bruno, ex atleta sportivo dilettante, e un suo collaboratore svolgeranno nel mese di giugno, condizioni meteo permettendo.