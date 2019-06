Stop 5g, convegno al teatro comunale di Città Sant’Angelo 

Sabato 15 giugno a Città Sant’Angelo Stop 5G Abruzzo, Comitato No Antenne Pescara, Comitato No Elettrosmog e Comitato più Salute meno antenne aderiscono alle “Giornate di mobilitazione nazionale, moratoria subito in difesa della salute” promosse dall’Alleanza italiana Stop 5G promuovendo un convegno che sarà il primo grande incontro Stop 5G in Abruzzo.

Sul tavolo dei relatori ci saranno anche i sindaci abruzzesi dei Comuni di Montesilvano (Ottavio De Martinis) e Città Sant’Angelo (Matteo Perazzetti). Ecco il resto della scaletta degli interventi:

Dott.ssa Eva Tibaldi biologa ricercatrice del Centro per la Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni – Istituto Ramazzini

biologa ricercatrice del Centro per la Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni – Dott. Maurizio Martucci giornalista e scrittore d’inchiesta, autore del libro ‘Manuale di autodifesa per elettrosensibili’, portavoce nazionale dell’ alleanza italiana Stop 5G

giornalista e scrittore d’inchiesta, autore del libro ‘Manuale di autodifesa per elettrosensibili’, portavoce nazionale dell’ Dott. Paolo Orio dottore in medicina, presidente dell’ Associazione Italiana Elettrosensibili

dottore in medicina, presidente dell’ Prof. Luigi Maxmillian Caligiuri direttore scientifico Foundation of Physics Research Center, docente in fisica all’ Università San Raffaele Roma

direttore scientifico docente in fisica all’ Dott.ssa Tonia Di Giovacchino portavoce Stop 5G Abruzzo

​Ecco cosa si legge in una nota: