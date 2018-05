“Omofobia e adolescenza… parliamone” nella sala Wojtyla di Lettomanoppello

Il 17 maggio 1990 l’Organizzazione Mondiale della Sanità rimuove l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali, sancendo il principio che l’orientamento sessuale fa semplicemente parte dell’identità personale di ogni individuo.



Per questo, dal 2007, il 17 maggio, si celebra in Europa la “Giornata Internazionale Contro l’Omofobia e la Transfobia”, al fine di denunciare e lottare contro ogni violenza fisica, morale o simbolica legata all’orientamento sessuale.



Negli ultimi anni, si stanno sempre più compiendo passi in avanti verso la lotta sociale contro il cosiddetto “bullismo omofobico”, ossia contro tutti gli atti di prepotenza e abuso fondati sull’omofobia, rivolti a persone percepite come omosessuali o atipiche rispetto al ruolo di genere.



Gli atti di “bullismo omofobico” iniziano soprattutto in età adolescenziale e i bersagli principali sono adolescenti che apertamente si definiscono lesbiche, gay o transessuali, ma, anche solo adolescenti che “sembrano” omosessuali in base a una percezione atipica degli atteggiamenti manifesti o dello stile, oppure con fratelli, sorelle, genitori omosessuali, o che frequentano amici apertamente omosessuali, oppure semplicemente adolescenti che hanno idee favorevoli alla tutela dei diritti degli omosessuali.



A tal proposito, il Comune di Lettomanoppello, e in particolare l’Assessorato alle politiche sociali, per sensibilizzare la società verso questo problema, sabato 19 maggio alle ore 17, terrà nella sala comunale Wojtyla, il convegno “Omofobia e Adolescenza… parliamone”.



Interverranno la senatrice Stefania Pezzopane, il sindaco di Lettomanoppello Giuseppe Esposito, il Presidente dell’Arcigay Chieti, Adelio Iezzi, la volontaria Arcigay Chieti Martina Desiderio, il Dott. Fabio Gardelli, psicologo e formatore, esperto in comunicazione, disagi infanzia e adolescenza, responsabile del polo didattico Ikos. Modera la dott.ssa Luciana Conte, Assessore alle Politiche Sociali di Lettomanoppello.