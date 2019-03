Convegno su ‘Asperger e Autismo’ all'Ipsias Di Marzio-Michetti

Sarà l’Aula Magna dell’Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ a ospitare sabato 23 marzo il convegno ‘Autismo & Asperger: Non è vero che non sei capace, che non c’è una chiave’, un momento di incontro esperienziale sulle problematiche di apprendimento e cognitive legate alla sindrome di Asperger e all’Autismo, promosso dall’Istituto ‘Di Marzio-Michetti’ e dall’Associazione di volontariato Onlus Erga Omnes.

Ad aprire i lavori sarà la dirigente Maria Antonella Ascani, e a partire dalle 9.20 saranno affrontate le seguenti tematiche:

basi genetiche e neurologiche dei disturbi dello spettro autistico

caratteristiche psicologiche e sociali dei disturbi dello spettro autistico

presentazione dell’Associazione Erga Omnes e del Progetto ‘Una chiave’

testimonianze del Progetto ‘Una chiave’

Dalle 10.55 alle 12.45 workshop ‘Troviamo una chiave per i ragazzi’ con le classi dell’Indirizzo Servizi Socio-Sanitari dell’Istituto. A moderare la giornata saranno i docenti Giuliano Natale e Ilaria Fagnani.