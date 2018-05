Il consultorio della diocesi celebra 40 anni di attività con incontri e dibattiti

“Quale senso per il consultorio oggi?”. Sarà questo l’interrogativo che darà il “la” ai festeggiamenti dell’Ucipem, il Consultorio familiare della diocesi di Pescara-Penne, con sede in via Campobasso, che si occupa delle fragilità delle relazioni.

«Interrogarsi sul senso della nostra presenza sul territorio è indispensabile – spiega don Cristiano Marcucci (foto), presidente di Ucipem Pescara – per rispondere sempre in modo adeguato e competente ai bisogni e alle situazioniche la realtà, in continuo cambiamento, ci mette davanti».

Per questo sarà una Tavola Rotonda ad aprire la due giorni di riflessioni presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara, venerdì 4 maggio, alle 17.30. Interverranno, moderati dallo stesso don Marcucci, Francesco Pagnanelli, Presidente del Consiglio Comunale di Pescara, monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne, Marco Alessandrini, Sindaco di Pescara, Annamaria Cosatti, coordinatrice nazionale del progetto “Spazio Mamma” di Save the Children, Maria Carmela Minna, responsabile ASL Pescara per Consultori, Gabriella Federico, presidente del Centro Italiano Femminile della Provincia di Pescara.

Sarà, invece, la Presidente dell’Osservatorio Nazionale dell’Adolescenza, Maura Manca, a offrire un incontro di formazione sabato 5 maggio alle 9,30. Al teatro Circus di Pescara, la psicoterapeuta conosciuta anche per i suoi interventi in diversi programmi televisivi di informazione, affronterà il tema attuale del Cyberbullismo, rispondendo alle domande dei ragazzi di scuole medie e superiori della città che hanno già affrontato la problematica nelle rispettive classi con un questionario specifico.