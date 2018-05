Concorso "Leggere Dante oggi", la cerimonia di premiazione in Comune

Tutto pronto per la cerimonia finale del Concorso "Leggere Dante oggi", giunto alla XII edizione. Sabato 26 maggio alle ore 9.30, presso la Sala Consiliare di Palazzo Città, avrà luogo la premiazione alla presenza delle autorità cittadine. Anche quest’anno la Fondazione Casa di Dante in Abruzzo ha bandito un concorso, sostenuto dal Comune di Pescara, riservato agli studenti delle scuole medie superiori delle quattro province abruzzesi.

Il concorso, come negli anni precedenti, ha previsto la declamazione pubblica e l’analisi critica di un canto della divina commedia alla presenza della giuria costituita dal Dott. Sandro Santilli, già presidente dell’Accademia delle Belle Arti de L’Aquila, già Dirigente Regionale del Miur; dalla sig.ra De Lutiis in Gizzi, Presidente della Fondazione Casa di Dante in Abruzzo; dalla Prof.ssa Daniela Giannangeli, già docente di Lettere presso il Liceo Classico “G. D’Annunzio” di Pescara; dal Prof. Arch. Antonio Gizzi, docente di Arte Immagine presso la SMS “Rossetti” di Pescara.

La commissione ha assistito alla presentazione dei lavori il 18 e 19 maggio presso la Sala Consiliare del Palazzo Città di Pescara, che ha visto la partecipazione di sette Istituti Superiori della regione:

- Liceo Classico “Ovidio” di Sulmona (AQ)

- Istituto Omnicomprensivo “Nicola da Guardiagrele” di Guardiagrele (CH)

- Liceo Tecnico Statale “Tito Acerbo” di Pescara

- Liceo Scientifico “M. Vitruvio Pollione” di Avezzano (AQ)

- Liceo Scientifico I.I.S. “Luca da Penne – Mario dei Fiori” Penne (PE)

- Liceo Scientifico Statale “Filippo Masci” di Chieti (CH)

- Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “Misticoni – Bellisario” di Pescara.