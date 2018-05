Concorso Fidas “I giovani e il dono del sangue”, all’Aurum le premiazioni

Si terrà sabato 19 maggio, a Pescara, la premiazione della VII edizione del concorso scolastico “I giovani e il dono del sangue”. Il concorso, promosso dall’associazione Fidas Pescara, è rivolto agli studenti delle scuole medie superiori, per diffondere tra i ragazzi la cultura della donazione del sangue quale alta espressione di solidarietà e condivisione dei bisogni della collettività.

La cerimonia di premiazione dei vincitori delle tre sezioni (testi, disegni ed elaborati artistici) si terrà domani. Tutti i lavori hanno come tema la donazione del sangue.

Una commissione per ciascuna sezione, appositamente costituita da esperti qualificati, ha effettuato la valutazione degli elaborati per la scelta dei vincitori. Per questi ultimi è previsto un premio in denaro, utile per il proseguimento del proprio corso di studi.

La novità di quest’anno è che, non una, ma ben tre scuoleverranno premiate. Si tratta di quelle con più donatori di sangue. Saranno presenti scolaresche, docenti, volontari e autorità.