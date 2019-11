“Comunicare la violenza”, convegno al liceo classico D'Annunzio

Venerdì 22 novembre si terrà un convegno su come i media influenzano la percezione e la valutazione della violenza di genere. Organizza la Cpo della Provincia di Pescara. Ecco cosa si legge in una nota:

"Sarà un’occasione per riflettere sull’uso e sulla potenza delle parole nel definire il contesto in cui viviamo. Il linguaggio infatti riveste un ruolo decisivo nella costruzione delle soggettività individuali e dell’identità collettiva, veicola messaggi e informazioni correlate alla parità, all’uguaglianza e al rispetto di genere. L’obiettivo è promuovere un percorso trasversale, che parte dall’analisi delle parole apparentemente “innocue”, ma che calate in un contesto, come ad esempio quello musicale, pubblicitario o giornalistico, agiscono sulla mentalità comune, promuovendo il proliferarsi di un giustificazionismo o di una normalizzazione di una disparità, che passa dallo stereotipo di genere alla violenza fino al femminicidio".