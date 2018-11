Alchimia e mistero delle cattedrali romaniche con Claudio Lanzi

'Alchimia geometria sacra e metafisca nelle cattedrali romanico gotiche' è l'argomento al centro del prossimo incontro Ccet, che ospitera' Claudio Lanzi sabato 1° dicembre.

Il Mediterraneo eredita la cultura classica delle del bacino Mediterraneo e di Roma in particolare, trasferendola in una scienza che non è solo religiosa mache risente del patrimonio del passato.

In questo incontro si esaminerà alcune caratteristiche di questo mondo al limite tra il mistero e la logica, ricerca della bellezza assoluta e pace interiore.