Dal mare ai monti in bicicletta, al via la classica "Pescara-Roccacaramanico"

Ritorna domenica 7 luglio la grande corsa su strada della categoria Allievi "Pescara-Roccacaramanico" intitolata alla memoria di Mariarita Di Nisio, venuta a mancare all’affetto dei propri cari nel 2011. Un appuntamento che negli anni si è guadagnato uno spazio di rilievo anche fuori i confini regionali nelle ultime edizioni.

Al timone della macchina organizzativa l’Asd Trs "Gli Amici-Pescara", in pieno fermento per regalare un grande spettacolo con una breve classica che unisce mare e montagna. La tradizionale gara di ciclismo è considerata tra le più interessanti dal punto di vista tecnico. Un percorso di 71 chilometri caratterizzato da strappi collinari e impegnative pendenze in salita.

Partenza dalla collina di San Silvestro e arrivo a Roccacaramanico passando per le località di Sambuceto, Villanova di Cepagatti, Villareia, Manoppello, Scafa, Caramanico con le sue terme e Sant’Eufemia a Majella. Si preannuncia una lotta interessante in ogni ordine e grado per aggiudicarsi l’ambita classica con arrivo in ascesa nel Parco della Majella.