Successo per il Palio e il Certame de la Contea di Popoli [FOTO]

Successo per il XIV Palio e il XXI Certame de la Contea di Popoli dell’11 agosto. ​La tenzone finale tra i due Cavalieri per la mano di Madonna Diana, interpretata dalla giovane popolese Margherita Di Giovacchino, figlia di Giovan Giuseppe Bonaventura Cantelmo, Duca e Signore della Città, è stata il momento clou della serata, ma durante lo svolgimento del Certame de la Contea, a cura del Gruppo storico della Città di Popoli, sono state messe in scena magnifiche coreografie e scenari che hanno stupito il numeroso pubblico intervenuto.

La manifestazione è iniziata con un sontuoso corteo a cui hanno partecipato, oltre al folto gruppo locale formato da circa 100 figuranti, i gruppi delle Città di Lanciano - Mastrogiurato, Sulmona - Sestiere Porta Filiamabili e i sempre attesissimi trombonieri di Cava de’ Tirreni che con le loro bombarde hanno fatto tremare i cuori di tutti gli spettatori.​

Al termine della lunga sfilata si è svolto in Piazza della Libertà il Palio della Ruota (gara di tiro alla fune) che ha visto gareggiare i quattro Rioni di Popoli: Castello, Sant’Anna, Attoja e Torre de l’Aja che dopo una gara autoritaria si è aggiudicato il Palio disegnato dall’artista locale Anna Lisa Finocchi.​

Alle 21.30 è partito poi senza ritardi lo spettacolo serale con la ormai celebre accensione della piazza da parte dei balestrieri e si è poi passati ai giocolieri, agli sbandieratori, ai cavalieri, agli alabardieri e ai giochi di fuoco. Particolarmente emozionante lo spettacolo dei trampolieri della Compagnia Teatrale Accademia Creativa di Bastia Umbra che hanno proposto il mito di Orfeo ed Euridice.​

Nel finale,​ poi, la chiusura della manifestazione con la messa in scena della Grande Squadra​ dei musici e degli sbandieratori del gruppo eseguita al buio con dei giochi di luce… dulcis in fundo, i fuochi pirotecnici.​ Senza dimenticare il pubblico accorso in Piazza della Libertà, come sempre davvero numeroso.​