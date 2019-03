Penne intitola una piazza ai giudici Falcone e Borsellino [FOTO]

Una piazza intitolata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Alla cerimonia di intitolazione, che si è svolta ieri pomeriggio in Contrada San Salvatore, hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni cittadini. Ecco cosa ha detto il sindaco Mario Semproni:

“Un'intitolazione a due giudici che hanno perso la vita per onorare i valori della giustizia e della verità. La mafia, diceva sempre Giovanni Falcone, non è affatto invincibile ma è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi una sua fine: è questo il monito che dobbiamo lasciare alle future generazioni”.