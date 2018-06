A Torre de' Passeri la cerimonia conclusiva del Concorso Letterario Nativo Del Pizzo

Sarà Vito Moretti (foto), scrittore e poeta abruzzese, l’ospite d’onore della cerimonia conclusiva del Concorso Letterario “Nativo Del Pizzo” che si svolgerà sabato 30 giugno, nella sala convegni dell’Abbazia di San Clemente a Casauria.

Il premio, promosso dall’associazione la Poesia contemporanea, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Torre de’ Passeri, è diviso in due sezioni, prevede la presentazione di saggi e poesie a tema romantico ed è intitolato al torrese Nativo Del Pizzo, cavaliere del lavoro e fondatore della sezione AVIS del paese.

Sono cinquanta i lavori pervenuti alla giuria del premio diretto da Nino Del Pizzo e scritti da poeti e saggisti, abruzzesi, ma anche italiani e stranieri. Due i premi assoluti assegnati: uno per la poesia e l’altro per la saggistica. I vincitori, i cui lavori sono stati selezionati da una giuria presieduta dal Sindaco di Torre de’ Passeri Piero Di Giulio e composta da Nino Del Pizzo,Giovanni Di Nicolantonio, Dario Lauterio, Maria Derna D’Angelo, riceveranno la Presentosa,gioiello dell’arte orafa d’Abruzzo, in oro ed argento, realizzata per l’occasione dall’orafo Mauro Pacella di Sulmona.