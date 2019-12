Al wine bar Tirabusciò il cenone solidale per le persone indigenti

È "Nessun ultimo" il nome attribuito alla cena solidale del 31 dicembre, organizzata a Montesilvano.

Per la notte di San Silvestro i fratelli Antonio, Gianluca, Amedeo, Gabriele e Annarita Belmonte, titolari di diverse attività di ristorazione e bar della città (Time Out, Trattoria Bolsena, Gelateria Belmò e Osteria Tirabusciò), hanno deciso di comune accordo di offrire il cenone di fine anno alle persone poco abbienti che avranno così la possibilità di godersi una serata speciale, senza correre il rischio di essere emarginati e dimenticati in occasione di questa festosa ricorrenza.

Oltre cento i coperti a disposizione dei richiedenti, senza alcuna discriminazione di razza o credo religioso, molti dei quali segnalati da varie associazioni onlus del territorio. Un gesto di generosità da parte di Antonio Belmonte e dei suoi familiari, i quali stanno ricevendo il sostegno di numerosi imprenditori pronti a contribuire con la donazione di prodotti alimentari e accessori per il catering.

Anche molti cittadini si sono offerti volontariamente e a titolo gratuito per garantire il miglior servizio in cucina, per la preparazione delle pietanze, e in sala come camerieri. I promotori dell'iniziativa ringraziano le ditte Marr, Pastificio "Rustichella d'Abruzzo", Ciavalini Beverage, Real Clima di Roberto Giorgini, Lucia Di Caro, Caffé del Parco di Pescara, Noemi D'Ortona, Idac di Alberto Mazzocco, Maria Giacinta Palmucci, Supermercato Sidis di Moscufo, Cantina Ruggieri e falcone Dolciaria.

Per informazioni: 085-2018495.