“Cena di Primavera” a Les Paillotes con una selezione dal nuovo menu

Giovedì 21 marzo va in scena l’alta cucina con la “Cena di Primavera”, il modo più gustoso per dare il benvenuto alla stagione delle primizie in un tripudio di sapori e colori.

Verrà presentata in anteprima una selezione dal nuovo menu, per un viaggio sensoriale che appassionerà anche i palati più esigenti.

Menu:

cocktail di benvenuto

antipasti a base di medaglioni di astice su vignarola

polpo su pesto leggero e salsa aioli

tortellino con fave, pecorino, guanciale e mazzancolle

spigola in crosta di ventricina su topinambur

insalatina di frutta con gelatina di lemongrass e gelato allo zenzero

La serata evento sarà allietata dall’accompagnamento musicale dal vivo con Tiziana Lavinio. Per informazioni e prenotazioni, chiamare il numero 085/61809.