Cena medievale a Ventonotturno, ecco il menu

Dopo 7 anni, sabato 1° giugno Ventonotturno torna a proporre ai suoi commensali uno spettacolo ambientato nei secoli bui, tra piaceri effimeri e santa inquisizione. Una storia completamente nuova tinta di giallo che trae spunto da ricostruzioni e luoghi del Medioevo Montesilvanese realmente esistiti, in un'area su cui ora sorge la “taberna”.

Siamo nel 1324: la leggenda narra che nel tratto di strada tra fonte Mazzocco e la Taberna del Vento vi era un sentiero per la Chiesa di S. Maria dove dimoravano i chierici vagantes. In quel tragitto le streghe compivano sortilegi per rivendicare il dominio sul territorio e fu così che durante l’investitura di un Cavaliere accade qualcosa di nefasto, un assassinio! Chi è stato? Vieni a cena e scopri il mistero.

Servito in ciotole e calici di coccio con il sol di legno cucchiaio, assaporerete un menu del tempo:

La focaccia del viandante

Maltagliati bruciati con ceci e pancetta

L’antico raviolo di verza e salsiccia

Cappone al forno con misticanza

Biscotto medievale

Nero lo pane, Rosso lo vino

Con la preziosa collaborazione della Compagnia del Lupo errante vi troverete al centro di duelli armati tra cavalieri, nelle diatribe del chierico Agobardo e la misteriosa Ecate, e la danza infedele di Thuraya, entrerete nella stanza di magia di Elodìa con le sue carte angeliche, tutto nella taberna di Madonna Dianora e il cantastorie Treo tra i tavoli. Una locanda medievale tra frasi latine, paglia, candele e oggetti storici.

Personaggi e interpreti: