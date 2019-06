"A cena con i libri e i loro autori", a Pianella una serata conviviale con la Masciulli edizioni

Si è tenuta ieri a Pianella la serata conviviale "A cena con i libri e i loro autori". Nel ristorante braceria "Sapori di Casa", tra una portata e l'altra, gli scrittori della Masciulli edizioni si sono confrontati tra loro presentando i propri libri.

Loredana Cocchini ha parlato di "Sognando te", in cui ripercorre la propria vicenda personale vissuta dopo la scomparsa del fidanzato, mentre Alfredo Scogna ha illustrato il progetto legato a "Come fosse l'ultimo istante", che consisterà anche in un cd prodotto dall'ex Matia Bazar Piero Cassano.

La scrittrice Valentina Giannandrea, co-organizzatrice dell'evento insieme all'editore Alessio Masciulli, ha spiegato cosa voglia dire per lei scrivere e ha poi presentato il suo romanzo, "Aria", che riflette sull'amore e sui progetti di vita delle persone. Sono altresì intervenuti all'incontro Francesca Lupone e Alessandro De Cerchio.

Nelle prossime settimane, Masciulli Edizioni ha in programma vari appuntamenti anche fuori regione. Inoltre la casa editrice sarà presente per tutta l’estate nella gelateria "Lido" di Pescara con postazione fissa libri, angolo lettura, eventi, reading e presentazioni.