'Cena con delitto a Villa Cavenaghi' al Ventonotturno

Primo evento serale della stagione 2019/2020 del Ventonotturno. Appuntamento sabato 28 settembre alle ore 20.30, e in replica domenica 29 alla stessa ora. Info: 348/9257764.

Siete all’interno di una lussuosa villa: il proprietario, un imprenditore prossimo alla pensione, si preoccupa dei suoi cari e dei suoi hobby. Sua moglie è dedita alla cura della propria persona, si occupa più del suo aspetto esteriore che degli interessi di famiglia.

La figlia gongola tra arte e piacere di vita, come si conviene ad una ricca rampolla di famiglia. Una brillante assicuratrice brucia le tappe e si insinua tra i conti di famiglia. Un dipendente Enel gira per casa per apportare modifiche all’abitazione. Qualcuno potrebbe morire, ma… chi è l’assassino?

Toccherà a voi aiutare il Maresciallo e un Appuntato molto sui generis a risolvere l’intrigo. In pratica assisterete ad un vero giallo teatrale. Sui tavoli troverete subito una cartellina con i primi indizi, mentre le scene pre e post crimine, rappresentate teatralmente, richiederanno la vostra attenzione.

Lo spettacolo è interattivo, quindi avrete la possibilità di interrogare direttamente gli indiziati, ponendo loro domande e esponendo i vostri dubbi. Scritto e diretto da Giuseppe Iannascoli (VentoNotturno). Si richiede puntualità.