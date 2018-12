“Ridevano tutti di me”, casting per il nuovo videoclip di An To sul bullismo

È stato scelto il comune di Nocciano per le riprese del nuovo videoclip musicale del cantautore An To dal titolo “Ridevano tutti di me” che sarà realizzato da Le Brì Production con il patrocinio dell’amministrazione.

La pellicola, le cui riprese avverranno nei giorni antecedenti le festività natalizie, è incentrata su una tematica sociale molto sentita che è quella del bullismo e avrà un forte obiettivo di sensibilizzazione.

Al video prenderà parte inoltre Massi che si esibirà con un pezzo rap: si tratta di un ragazzo di 27 anni con una diagnosi di autismo alle spalle la cui storia si è trasformata nel testo di una canzone proprio grazie alla collaborazione con il cantautore e alla grande passione per la musica che lo accompagna sin dalla più tenera età portandolo anche a perfezionare le sue doti con maestri del calibro di Gio Di Tonno.

Il casting, che coinvolgerà numerosi giovani di Nocciano, si terrà domenica 16 dicembre e le figure ricercate sono quelle di ragazzi e ragazze di età compresa tra gli undici e i diciassette anni che interpreteranno il ruolo di personaggi bulli e quella di un ragazzo che interpreterà la parte dell’adolescente vittima di bullismo.

I ragazzi e le ragazze interessati alla selezione dovranno essere muniti del documento d’identità, del codice fiscale ed essere accompagnati da un genitore. La giuria sarà composta dal regista Marco D'Andragora, dal cantautore e dai produttori Clarissa Leone e Massimiliano Britti.

Oltre alle riprese del Castello ci saranno sequenze outdoor in diverse zone del paese, vie e piazze del centro.