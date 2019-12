Quarta edizione de "La casa di Babbo Natale", evento natalizio a Città Sant'Angelo

Domenica 8 dicembre dalle 10 alle 18, in via dei Ciclamini – Zona Iper a Città Sant'Angelo, si svolgerà “La Casa di Babbo Natale”, evento giunto alla quarta edizione e organizzato dall'associazione Creativamente, già presente da anni nel territorio con attività artistiche, ludiche e culturali per bambini, con il patrocinio del Comune di Città Sant'Angelo; la manifestazione è a ingresso gratuito ed è rivolta a tutti.

Elfi e Babbo Natale aspettano genitori e bimbi con tante sorprese:

Spettacolo di bolle di sapone alle 11

Spettacolo di magia alle 15

Baby Dance alle 16

Mercatini artigianali

Luna park degli Elfi

Mascotte Minnie

Laboratori degli Elfi

Foto ricordo con Babbo Natale

Area Food

Babbo Natale, che consegnerà caramelle per tutti, aspetta i bimbi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.

Gallery