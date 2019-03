Sfilata di 9 carri allegorici per il Carnevale di Torre de’ Passeri

Divertimento, scherzi, ilarità e voglia di stare saranno i punti di forza della sfilata di carri allegorici, dedicata a grandi e piccini, in programma nelle vie di Torre de’ Passeri domenica 3 marzo e organizzata dall’associazione Ci Piace Torre, con il patrocinio del Comune e la partecipazione di associazioni locali e gruppi di cittadini.

9 i carri presenti, che saranno animati da musica e balli e popolati da grandi e piccini, tutti rigorosamente in maschera: in scena, attraverso la tradizionale lettura in chiave satirica temi di attualità, dalla musica, al mondo dei cartoons e delle serie tv.

La sfilata dei carri allegorici partirà da piazza Mazara per poi snodarsi, tra coriandoli e stelle filanti, nelle principali strade del paese:

via San Rocco,

via San Clemente,

via Garibaldi,

via 1° Maggio,

viale della Repubblica,

via Roma,

Vico Fara II,

via Roma,

via Fara,

viale Garibaldi,

via San Rocco

piazza Mazara

Il termine della sfilata in maschera sarà salutato da un momento conviviale.