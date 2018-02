Sfilata di carri allegorici per il Carnevale di Torre de Passeri

Otto carri di allegorici, di cui uno riservato ai bambini, saranno i protagonisti della parata di Carnevale in programma nelle vie di Torre de’ Passeri per domenica 11 febbraio.

Divertimento, scherzi, ilarità e tanta voglia di stare saranno i punti di forza della sfilata di carri dedicata a grandi e piccini organizzata dall’associazione Ci Piace Torre, in collaborazione con il Comune e con la partecipazione di associazioni locali e gruppi di cittadini, alcuni provenienti anche dai paesi limitrofi.

In scena temi di attualità, dalla musica, all’ambiente al mondo fantasioso dei cartoni animati, attraverso la tradizionale lettura in chiave satirica. I carri saranno animati da musica e balli e popolati da grandi e piccini, tutti rigorosamente in maschera.

La parata dei carri allegorici partirà alle 14 da piazza papa Giovanni XXIII per poi snodarsi, tra coriandoli e stelle filanti, nelle principali vie del paese.

Il termine della sfilata in maschera, previsto intorno alle 17 in Piazza, sarà salutato da un divertente momento conviviale.