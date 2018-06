Carlo De Marchi presenta “La formula del buonumore. Con i 5 rimedi contro la tristezza”

Esiste qualche trucco per superare il malumore e recuperare il sorriso? Don Carlo De Marchi, vicario dell'Opus Dei per l'Italia Centro-Sud, nel suo libro “La formula del buonumore. Con i 5 rimedi contro la tristezza”, ispirandosi in particolar modo alle lezioni di San Tommaso d’Aquino, illustra la possibilità di superare la pesantezza interiore che inquina ogni stato d’animo e intralcia le relazioni con i nostri simili.

Le riflessioni del libro prendono spunto da una ricca galleria di aneddoti letterari e dall’esempio di alcuni “campioni” della gioia, facendoci scoprire che il buonumore non solo è possibile, ma che spesso può migliorarci la vita.

Durante l’incontro di oggi pomeriggio, l’autore ci esporrà alcune semplici pratiche quotidiane per far rifiorire la gioia personale e per restaurare l’autenticità affettiva verso il prossimo.

L'autore

Carlo De Marchi è nato a Milano nel 1972. Dopo la laurea in Lettere all’Università Cattolica di Milano (1995), ha lavorato 10 anni in una Ong di sviluppo e aiuto umanitario. Ordinato sacerdote, ha ottenuto il dottorato in Teologia morale presso l’Università della Santa Croce a Roma (2009), studiando l’affabilità in Tommaso d’Aquino, Thomas More e Francesco di Sales.