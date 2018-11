Nocciano, il Montepulciano d'Abruzzo protagonista a "Eat Parade" su Rai2

La storia del Montepulciano d'Abruzzo, in occasione dei 50 anni dalla denominazione Doc, andrà in onda su Rai2 all'interno di "Eat Parade".

Una troupe della nota rubrica del Tg2, infatti, è stata durante lo scorso weekend a Nocciano, nelle Storiche Cantine Bosco, per realizzare un servizio che verrà trasmesso prossimamente. Nell'occasione è stata intervistata l'imprenditrice vitivinicola Stefania Bosco.

Questo è un periodo decisamente positivo per il Montepulciano, che si sta facendo conoscere un po' ovunque nel mondo grazie anche ad alcuni eventi promozionali. Domani, ad esempio, partirà da Tokyo un road show del Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo in Giappone e Cina. L’obiettivo resta quello di favorire la conoscenza delle Doc abruzzesi, a partire dal Montepulciano d’Abruzzo, e di conseguenza la penetrazione sui mercati asiatici con un’azione strategica.

Nel corso di un decennio, infatti, l’import di vino nel continente asiatico è passato da 1,7 a 6,4 miliardi di euro, arrivando così a pesare per il 21,5% sulle importazioni mondiali. Di questi 6,1 miliardi quasi l’80% fa riferimento a Giappone e Cina. Più in generale, l’Asia pesa ormai per il 6,5% nell’export vinicolo italiano (contro il 4,6% di dieci anni fa) e può rappresentare un importante mercato di sbocco per il Montepulciano d’Abruzzo.

Nel 2017 l’export del vino abruzzese in Cina è cresciuto rispetto al 2016 del 76%; un interesse evidenziato recentemente anche dagli operatori asiatici arrivati all’enoteca regionale d’Abruzzo di Ortona per incontrare le cantine della Regione.