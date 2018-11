Cultura Portanuova / Via Sallustio, 19

Cantiere Teatrale Adriatico, al via un corso di dizione con Jenny Forestieri

Potranno frequentare le lezioni sia gli allievi della scuola di recitazione sia chi è interessato solo a questa materia. Saranno in tutto 8 gli incontri, della durata di un’ora ciascuno. Ecco come fare per iscriversi