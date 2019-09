Campionati nazionali di podismo a Pescara

I dipendenti di numerose Università di tutta Italia disputeranno a Pescara, domenica 6 ottobre, il campionato nazionale di podismo dell’Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari. La manifestazione è giunta alla XXXI edizione.

In gara docenti, rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ricercatori e studenti. L’organizzazione è stata affidata per il 2019 al Circolo Ricreativo Ateneo Dannunziano dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, di cui è presidente Tiziano Zuccarini, coadiuvato dall’intero direttivo.

Si prevede la partecipazione di circa 260 atleti in rappresentanza di 19 università italiane, tra cui quelle di Chieti-Pescara e Teramo. La gara prevede un tragitto di km 5 per le atlete e km 9,500 per gli atleti, con il seguente programma:

Raduno in piazza della Rinascita: ore 9

Partenza da piazza della Rinascita: ore 9,30

Questo il percorso: