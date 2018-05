I Caduti in guerra ricordati a Montesilvano con un congresso nazionale

Con la deposizione della Corona e la Preghiera ai Caduti in piazza Indro Montanelli, si apre ufficialmente domattina il XXI Congresso a cadenza quinquennale che coincide con il centenario di fondazione dell'ANFCDG, presieduto da Rodolfo Bacci. Per la seconda volta consecutiva si terrà a Montesilvano il Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra.

Tre giornate dedicate alla memoria e al futuro, senza dimenticare l'esperienza e i valori al servizio della pace e dei diritti umani. Il programma inaugurale, presso il Grand Hotel Adriatico, prevede anche il Concerto della Pace proposto dagli alunni del Liceo Artistico Musicale "Misticoni-Bellisario" di Pescara alle ore 10,30 e nel pomeriggio, alle ore 15, si aprirà la rassegna con mostre e filmati.

I lavori proseguiranno fino a domenica 6 maggio.