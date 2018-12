A Brittoli apre lo sportello antiviolenza, mobbing, stalking e bullismo

Sarà inaugurato venerdì 14 dicembre lo sportello antiviolenza di Brittoli: la cittadina del pescarese sarà uno dei primi Comuni dell’entroterra a dotarsi di questo servizio e si candida per questo anche a recitare il ruolo di capofila per quelli limitrofi.

“Su 7 milioni di violenze accertate in Italia, in Abruzzo abbiamo la triste rilevanza di un 33,5 % di violenza e tentativi di violenza”, spiega Francesco Longobardi, presidente di Abruzzo Cuore d’Italia. “Nel pescarese abbiamo sportelli antiviolenza a Cappelle sul Tavo, Pianella, Penne, Manoppello, Lettomanoppello e Alanno. Brittoli è sicuramente il paese più piccolo con i suoi soli 277 abitanti Brittoli lancia un segnale forte e positivo perché non c’è evidenza che su un seppur piccolo nucleo abitato non ci possano essere significativi e numerosi casi di violenza. Intendiamo far uscir fuori il sommerso”.

In occasione dell’inaugurazione dello sportello antiviolenza interverranno:

“Nei paesi dell’entroterra vogliamo educare le nuove generazioni a un futuro di rispetto, il paese è piccolo ma pieno di bambini e ragazzi e vogliamo che il tema della violenza sia affrontato apertamente dalle nuove generazioni, vogliamo far sì che se ne parli con la speranza di dare coraggio a qualcuno a farsi avanti. Che sia un uomo, una donna e un ragazzino – spiega Federica Di Persio – vogliamo sensibilizzare al valore dei rispetto in generale. La nostra iniziativa non per Brittoli in sé quanto per tutti i paesi limitrofi che sono bel più popolosi ma a cui lo sportello è aperto e dedicato”.