A 'Bontà' la presentazione dei libri di Tamara Casati e Giovanna Ferri

Domenica 24 giugno alle 21 Masciulli Edizioni organizza la presentazione di due libri: "Gli amori sbagliati" di Giovanna Ferri e "L'eco della solitudine" di Tamara Casati. Musica a cura dei Something.

Con il loro tributo, ripercorrono la ricca e prolifica storia di un gruppo immortale, The Beatles, tutto rivisitato in chiave unplugged. Non mancano, tra un brano e l'altro, alcuni interessanti aneddoti sui "Fab Four". La formazione del duo è composta da Massimo Giuliano (chitarra e voce) e Paolo Polidoro (basso acustico).