Black lives matter, nuova manifestazione in piazza Salotto

Nuova mobilitazione a Pescara in segno di solidarietà verso le comunità afroamericane la cui lotta continua con più rabbia dopo l'uccisione di George Floyd, ma anche in ricordo delle persone uccise nel nostro Paese per discriminazione etnica, contro il razzismo in ogni sua forma, a cominciare da quella omicida.

“Prenderemo parola - dichiarano gli organizzatori - contro un sistema di potere che divide gli ultimi per governarli meglio, e che anche in Italia ha deviato verso il diverso la rabbia per le condizioni sempre più dure che viviamo, con una complicità trasversale nell’arco istituzionale”.

La manifestazione è voluta dal coordinamento Black lives matter, fondato da studentesse e studenti e da lavoratori e lavoratrici delle comunità africane in Abruzzo. Le prime associazioni aderenti sono Alis - Associazione Lavoratori Immigrati Senegalesi, Aifwa - Associazione Ivoriani e Fratelli West Africa, e Associazione sPaz.