Bisogni educativi speciali e neurosviluppo, se ne parla a Montesilvano

È iniziata la VII edizione del Progetto Specialistico “i-Bes”. L’ambito di intervento è costituito dai “Bisogni Educativi Speciali” (Bes), riconosciuti dopo l’emanazione della Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, secondo cui:

“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.