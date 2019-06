Torna la "Biciclettata Adriatica" per la festa della Repubblica

Domenica 2 giugno la manifestazione per la promozione della mobilità sostenibile e del turismo in bicicletta si arricchisce di nuovi eventi. Wwf e Fiab firmeranno un protocollo di intesa, a livello nazionale, per future collaborazioni.

Tanti saranno gli eventi che accompagneranno la nona edizione della Biciclettata: dalla solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici del Mercatone Uno, che si uniranno alla carovana di ciclisti e pattinatori, insieme alle loro rappresentanze sindacali, per tenere alta l'attenzione della politica e dei media sulla loro drammatica situazione lavorativa, fino alla consegna del riconoscimento ComuniCiclabili alla città di Roseto degli Abruzzi, Comune al quale sarà consegnata la bandiera gialla con 2 bike smile.



Tutti i Comuni interessati dalla manifestazione, ad eccezione di San Benedetto del Tronto, fanno parte della rete dei ComuniCiclabili Fiab:

Martinsicuro

Alba Adriatica

Tortoreto

Giulianova

Roseto degli Abruzzi

Francavilla al Mare

Pescara

Montesilvano

Silvi

Pineto, tappa finale della lunga pedalata

Pineto accoglierà i ciclisti con diverse iniziative, tra cui la festa del brodetto alla pinetese, le visite guidate alla Torre di Cerrano, il Parco Avventura e, naturalmente, la splendida spiaggia affiancata dalla pineta litoranea.

Tra i tanti appuntamenti spicca la firma del protocollo di intesa tra Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta - e Wwf, le due associazioni ambientaliste che, rappresentate dal presidente nazionale Alessandro Tursi (Fiab) e dal vicepresidente nazionale Dante Caserta (Wwf), entrambi abruzzesi, prenderanno impegni per future collaborazioni, già concretizzatesi in ambito locale proprio con la biciclettata adriatica, per iniziative congiunte sui temi dalla tutela dell'ambiente, della mobilità sostenibile, della riconquista dello spazio pubblico e della vivibilità delle nostre città.