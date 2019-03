'Behance Portfolio Reviews': arte, design e fotografia all’Aurum

Appuntamento, il 15 e 16 marzo, alla quarta edizione del Behance Portfolio Reviews, una due giorni dedicata alla creatività in tutte le sue forme. In programma workshop con esperti di arte, design, fotografia e digitale, tutti completamente gratuiti.

La due giorni dedicata alla creatività, organizzata da Pepe Collettivo con il patrocinio del Comune di Pescara, si svolgerà all’Aurum con la partecipazione di professionisti, case history, artisti, curated speakers, performance, mostre, contest, presentazioni ed esposizioni. Nel corso della rassegna sarà possibile presentare il proprio portfolio a esperti del settore.

Tra i nomi di rilievo di questa quarta edizione spicca quello di Mr. Thoms, al secolo Diego Della Posta. Lo street artist romano porterà all’Aurum “Post Mortem”, mostra pop-up curata da Alessandra Arpino che vuole mostrare l’effimero che si cela dietro il mondo dei social network. Partendo da una riflessione lucida sul rapporto della società attuale con i social, attraverso una selezione accurata di acrilici, stampe, video e installazione, l’artista arriva a snocciolare la vacuità dei rapporti interpersonali ai tempi dello smartphone.

Con Mr. Thoms ci saranno due momenti: uno il venerdì mattina, per i ragazzi, in cui racconterà il suo percorso professionale, e uno il sabato pomeriggio, in cui parlerà della sua esperienza in Messico.

Una bella novità sarà la presenza di Picame, una comunità con una eco mondiale. Ci sarà poi Otto Gabos, fondatore di Frigidaire. Una novità di questa edizione di Behance sono le attività rivolte ai bambini: il workshop di costruzioni in legno, a cura dell’associazione Miricreo, e la merenda creativa in inglese, a cura di Art4Kids.

Altra novità è l’incursione nell’arte contemporanea. Non solo pubblicità e fotografia, il creativo ha anche una vena artistica: c'è una collaborazione con riviste di settore, che saranno presenti all’evento.

Tra le numerose iniziative, la tavola rotonda “Arte e rigenerazione urbana”, in programma sabato mattina dalle 11 alle 13. Prosegue, inoltre, la collaborazione con IndieRocket: è in programma venerdì alle 20 il concerto dei Collisions, con creatività, sperimentazione e design in musica.

Attenzione è rivolta ai ragazzi. Si inizierà con la sessione del venerdì mattina dei Curated Speakers. Oltre a Mister Thoms, artista poliedrico, ci saranno il designer e art director Andrea Berretta, e l’influencer Federicola, molto ricercata.

Non mancherà la fotografia, con Dario Coletti che terrà un workshop sulla lettura del racconto fotografico. L’evento si concluderà, sabato alle 18, con la case history del fotografo Maximilian Schroder.