La Bcc Abruzzese accoglie più di 90 nuovi soci nella filiale di Pescara Colli

La Bcc Abruzzese di Cappelle sul Tavo e l’Abruzzese Salute Mutua si presentano ai nuovi soci venerdì 8 marzo. Ecco cosa afferma il presidente Michele Borgia (foto):

“Sarà un importante momento per fare un punto sulle attività che le due istituzioni hanno svolto lo scorso anno e si prefiggono di svolgere nel 2019: la banca, oltre ad essere attenta alle esigenze di credito sul territorio, continua a svolgere attività di welfare con grande attenzione alla qualità di vita di soci e clienti, e in questo è un esempio unico in Abruzzo”.

Oltre 90 soci verranno accolti nella grande famiglia della Banca di credito cooperativo e firmeranno il Libro dei soci. Inoltre saranno presenti i rappresentanti della cooperativa “Medici insieme”, convenzionata con la Mutua per l’attività medica a domicilio, e insieme a loro anche i responsabili dei progetti del doposcuola per i bambini delle elementari e di rafforzamento delle conoscenze della lingua inglese per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro.