La Banda Riciclante arriva a Cappelle sul Tavo

La tournée della Banda Riciclante farà tappa in Abruzzo ; dal 7 al 9 novembre sarà a Cappelle sul Tavo, dove a partecipare saranno circa 80 bambini della Scuola “Rodari”.

Banda Riciclante è un progetto dell'associazione Teatro dei Mignoli di Bologna, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in tournée dal 21 marzo nelle scuole di 14 regioni italiane con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi ai temi della sostenibilità ambientale.

Il programma nel dettaglio:

- giovedì 7 novembre Laboratori a scuola di: Riciclo creativo e Macchine Riciclanti, Laboratorio di Teatro, Laboratorio di Musica

- venerdì 8 novembre Laboratorio di Ecologia urbana su una riva del fiume Tavo (10-12.30): Le classi raggiungeranno la riva del fiume come indicato sulla mappa, accompagnati dagli insegnanti e dai formatori di Banda Riciclante. Attività di pulizia, differenziazione rifiuti e realizzazione di un'installazione artistica sotto la guida dell'artista Michele Evangelisti e degli altri formatori