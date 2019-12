La "Banda dei Babbi Natale" fa visita ai piccoli pazienti di Pediatria

La "Banda dei Babbi Natale" fa visita ai piccoli pazienti dell'unità operativa complessa di Pediatria. Accadrà domenica 22 dicembre.

10 musicisti vestiti da Santa Claus interpreteranno brani musicali natalizi regalando doni. L'evento è organizzato dall’associazione di promozione sociale “G. Puccini” di Pianella, il cui vice presidente Gianluca Planamente spiega:

"Per il terzo anno torneremo tra i piccoli, per strappar loro un sorriso. Non è facile, nemmeno per noi adulti trattenere l'emozione davanti ai loro volti che rimangono stupiti alla vista di una vera e propria invasione di ‘Babbi Natale’, ed è altrettanto emozionante guardare i visi commossi e gli occhi dei genitori che finalmente vedono sorridere i piccini; bella è anche la reazione del personale medico di fronte a tanto stupore. Oltre ad eseguire brani natalizi consegneremo dei doni, sia ai piccoli ricoverati sia al reparto, e ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento, e che hanno donato del materiale didattico, giochi e altro".