Anche Pescara aderisce all’iniziativa “Banco per l’infanzia”

Sesta edizione dell’iniziativa promossa da Mission Bambini per donare prodotti di prima necessità ai bambini in difficoltà che vivono in Italia. L’iniziativa si svolgerà anche nel negozio Prénatal di Pescara.

Mission Bambini è una Fondazione italiana nata nel 2000 per dare un aiuto concreto ai bambini poveri, ammalati, senza istruzione o che hanno subìto violenze fisiche o morali. La Fondazione è una onlus riconosciuta dalla legge e interviene in Italia negli ambiti Educazione 0-6 anni ed Educazione e lavoro, all’estero negli ambiti Salute ed Educazione.

Mission Bambini ringrazia Prénatal, Bimbostore e Chicco per la disponibilità ad ospitare nei propri punti vendita il “Banco per l’infanzia”.