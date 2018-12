Babbo Natale arriva in tir con il Santa Claus Tour di Novissi all’insegna della solidarietà e dell’accoglienza

Tutto pronto per l’arrivo di “Santa Claus in Tour”, una speciale carovana che domenica 16 dicembre farà tappa a Pescara, Sambuceto e Montesilvano, con l'obiettivo di portare gioia e solidarietà a circa 200 bambini ospitati in diverse case famiglia del Pescarese e del Chietino.

L’evento vedrà il passaggio del Babbo Natale Novissi a bordo di un mezzo pesante. Il camion si fermerà prima in piazza, dove ci sarà un momento di condivisione aperto a tutti i bambini in cui verranno regalate caramelle, e poi farà tappa nelle varie case famiglia, dove saranno distribuiti i doni che gli stessi ospiti delle case hanno scelto tramite l'invio di una lettera al Babbo Natale Novissi.

L’iniziativa è voluta dall’amministrazione di Pescara e dall’associazione Novissi Onlus, in collaborazione con Italia Logistica e Saquella. Nella nostra città, il Babbo Natale Novissi sbarcherà in tre punti: