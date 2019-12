"Babbo Natale in Vespa", manifestazione itinerante per consegnare doni ai bambini

Domenica 22 dicembre si terrà in città "Babbo Natale in Vespa", manifestazione itinerante con l'obiettivo di portare ai bambini il messaggio della Vespa associato alla figura di Babbo Natale.

Circa 50 Vespisti provenienti da tutta Italia, e vestiti da Babbo Natale, arriveranno in piazza Salotto alle ore 9 e ripartiranno alle ore 9.30 per fare un giro della città.

Successivamente la carovana approderà alle ore 10 nel centro Caritas "Io Apprendo", in via Monte Petroso, e alle ore 12 nella parrocchia degli Angeli Custodi (quartiere Rancitelli), per consegnare alcuni regali. Tali strutture sono state selezionate dalla Caritas di Pescara per aderire alla manifestazione.

I Vespisti arriveranno tutti insieme nelle 2 strutture, sfilando in sella alle loro Vespe per la gioia dei bambini presenti. Ci sarà anche un momento in cui verrà presentato il mondo della Vespa ai più piccoli, per far conoscere loro le caratteristiche di una grande passione che sopravvive dal 1946.

La giornata si concluderà con un pranzo sociale.

Programma