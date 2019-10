'Ba(ro)cco', concerto-degustazione allo Spazio Matta

Domenica 6 ottobre alle 18 la Libera Associazione delle Arti e del Pensiero "Laap Onlus", grazie alla collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Pescara, inaugura la propria attività con un evento allo Spazio Matta che sarà completamente gratuito. Accesso limitato a massimo 100 spettatori.



"Ba(ro)cco" è una rassegna di concerti-degustazioni tra le emozioni di un grandioso periodo storico, nato in Italia e diffusosi poi in tutta Europa, e i sapori enogastronomici del territorio. Per ogni evento verrà proposto un repertorio originale di arie cameristiche dell’epoca e, per ogni brano, un sommelier professionista accosterà un vino in grado di esaltarne, con il gusto, il carattere.



Per il 6 ottobre Laap propone le armonie di Bach, Quantz, Scarlatti e Vivaldi eseguite da Lo Sfarzo Ensemble, progetto interamente abruzzese. Allieteranno i palati degli spettatori i vini dell’Azienda Agricola Orlandi Contucci Ponno di Roseto degli Abruzzi.