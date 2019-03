"B-Planet, alternative per un pianeta al collasso" a Spoltore con Gianluca Ranieri

Venerdì 15 marzo a Spoltore, dalle ore 18 , Gianluca Ranieri, ex consigliere regionale del M5S, presenterà l’evento B-Planet, alternative per un pianeta al collasso.

«Il progetto - spiega Ranieri in una nota - ha iniziato a svilupparsi dall’agosto dello scorso anno attraverso un tour informativo che ha toccato numerose località d’Abruzzo. L’obiettivo è di sensibilizzare le comunità partendo dalle risorse locali, accessibili e spesso a basso costo, per sviluppare e mettere in moto circuiti virtuosi atti a formulare strategie di sviluppo sostenibile. Imparare a usare le risorse disponibili sul territorio è l’unica soluzione per generare benessere fra le persone che si informano e si attivano per realizzare progetti funzionali e funzionanti».