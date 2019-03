Avis, visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno 

In occasione della Festa della Donna, giovedì 7 e venerdì 8 marzo, l’Avis di Pescara invita i propri soci di sesso femminile a partecipare a due pomeriggi per la prevenzione dei tumori al seno. Le visite saranno gratuite e saranno effettuate da:

Ecco cosa ha dichiarato il presidente Vincenzo Lattuchella:

«Avis non è solo donazione, ma è anche un’associazione che fa prevenzione. Visto il successo ottenuto lo scorso anno, replichiamo anche quest’anno in due giornate. Ci teniamo a fare un percorso di prevenzione con tutti i nostri donatori tenendoli sotto controllo in maniera periodica e costante, ma in particolar modo vogliamo dare importanza in questo periodo storico anche alla donna valorizzandola e occupandoci in prima persona della sua prevenzione».