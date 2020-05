Avalon promuove lezioni di Tango a casa con il pianista e compositore Fabrizio Mocata

Tre gli appuntamenti in programma: il 28 maggio, il 1° e l'8 giugno. Si parlerà del periodo storico e di come orchestre e compositori si approcciassero al tango, per capire cosa hanno prodotto e indagare sul perché e con quale obiettivo