Aurum: dopo 20 anni di controversie apre la Sala Vicentino Michetti

Sabato 26 luglio alle ore 18.30 ci sarà, presso l'Aurum, l'inaugurazione ufficiale della nuova Sala Vicentino Michetti, dove saranno esposte in modo permanente le opere donate dall'Artista al Comune di Pescara. Si conclude così una vicenda dirata oltre 20 anni, con la controversia aperta dagli eredi dell'artista nei confronti dell'amministrazione comunale.

Un riconoscimento che finalmente permetterà alla città di conoscere il valore artistico di MIchetti, come sottolineato dal sindaco Alessandrini. Il vicesindaco Blasioli parla di un lieto fine auspicato da anni:

"La Sala Michetti è il lieto fine di un cammino iniziato con la donazione modale delle opere di Vicentino: chi frequenta il Teatro D’Annunzio e vede la stele, o l’Elefante a piazza della Rinascita, non sa che opere che hanno fatto la storia di Pescara sono frutto del suo estro artistico. Nelle sue sculture Michetti ha ritratto soggetti speciali come i bambini, che troviamo nella Sala dell’Aurum che è stata la Sala Barbella. La ditta Sandro Buccione ha fatto un gran bel lavoro, che ricalca in pieno l’altrettanto pregevole allestimento ad opera dell’architetto Antonio Michetti, per noi un prezioso mediatore.

Un ringraziamento voglio farlo a Laila Michetti, per la composizione di un rapporto che doveva essere diverso dal principio e voglio invitare la città a visitare questa sala e tutte le opere che saranno lì, anche se subito dopo questa riparazione morale della città di Pescara nei confronti della famiglia Michetti, vorrei trovare una sistemazione migliore per Grazia la marinara, da condividere con le figlie di Vicentino”