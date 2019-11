Un’asta per finanziare le attività della Fondazione Museo delle Genti d’Abruzzo

Domenica 1° dicembre torna a Pescara l’asta per finanziare le attività della Fondazione Museo delle Genti d’Abruzzo. Lo scorso anno erano stati raccolti 35mila euro.

“Anche per questo 2019 – ha precisato l’assessore Mariarita Paoni Saccone – siamo riusciti ad organizzare questo evento di grande rilevanza che permetterà di poter raccogliere dei fondi, affinché il Museo delle Genti, con la sua Fondazione, possa continuare ad operare per fare cultura nella nostra città come ha fatto molto bene fino ad oggi. Ringrazio gli artisti che hanno mostrato ancora una volta una grande generosità”.