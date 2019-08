Artisti di strada da tutta Italia a Città Sant'Angelo per la festa di Sant'Agostino

Artisti di strada provenienti da varie regioni italiane, christian music, serate danzanti e buona cucina tradizionale. Il 1° agosto si è alzato il sipario sulla “Festa di Sant’Agostino”, a Marina di Città Sant’Angelo. La storica manifestazione, nata negli anni 80 come festa parrocchiale, si arricchisce inglobando un evento di risonanza nazionale: il primo festival di artisti di strada organizzato in collaborazione con la Federazione Nazionale Arti in Strada.

“L’obiettivo”, dice Christian Pizzuto, componente del direttivo dell’Oratorio Anspi Sant’Agostino, promotore dell’iniziativa, “è quello di creare un appuntamento fisso per il territorio che sappia raccontare il nostro modo di fare festa, coniugando la tradizione all’innovazione, e uscire dai confini territoriali anche attraverso sinergie con artisti e associazioni rilevanti nel panorama nazionale".

In programma le performance di artisti provenienti da varie regioni, dalla Sicilia fino alla Toscana, con 16 spettacoli a serata e oltre 20 artisti che si esibiranno in maniera fissa e itinerante, su via Salara. Ci saranno acrobati aerei, giocolieri, trampolieri, lanciatori di coltelli, artisti del fuoco, clown, equilibristi, musicisti e spray paint artists con popcorn e zucchero filato gratis ai bambini (l'ingresso è gratuito).

Nella piazza centrale, come da tradizione, le serate danzanti accompagneranno i ballerini. Le luci si spegneranno domenica notte con una golosa sorpresa e un finale davvero emozionante per tutti i partecipanti.