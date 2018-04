"Aria Fritta Bene", menu in versi alla Salumeria di Pesce del Mercato Muzii

Cucina, Musica e Letteratura hanno sempre intrattenuto un'intensa relazione. A partire dall'ormai "mitologica" madeleine proustiana, passando per la zuppa di pesce di "Moby Dick", il pasticcio di maccheroni de "Il Gattopardo", per arrivare a "Gli arancini di Montalbano", sono moltissimi i romanzi in cui sono citati cibi e prelibatezze.

È questo lo spunto da cui si prendera' ispirazione sabato 14 aprile per un viaggio culinario tratto dalle pagine dei libri. Da Italo Calvino, Manuel Vázquez Montalbán, a Stefano Benni... nel cuore della città, il Mercato di Piazza Muzii, per gustare un aperitivo o un pranzetto nella zona Food dalla “Salumeria di Pesce”.