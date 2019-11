"Architerror" al circolo culturale Babilonia

In occasione della XVII edizione del Fla - Festival di Libri e Altrecose, Arci Pescara, Satyricom - Rassegna Nazionale di Satira Web e Babilonia presentano "Architerror" con Massimo Adiansi, Stefania Vasta e Paolo Ferri.

'Architerror' è un progetto che nasce nel 2012 come gioco tra alcuni amici architetti e altri appassionati di architettura, con l'obiettivo di catalogare tutte le brutture architettoniche che ognuno trovava in giro. L'obiettivo è non occuparsi di errori progettuali o scempi costruttivi, come qualcuno pensa (tipo piastrelle posate al contrario, pali della luce in mezzo alla strada o cose del genere), bensì di tutte quelle derive stilistiche che da qualche decennio hanno preso piede nel mondo, come manierismi, neoclassicismi, neogoticismi, finti castelli, vernacolarismi vari e via dicendo.

Il format prevede generalmente di pubblicare una fotografia abbinata ad una didascalia ironica e irriverente (fa un po' il verso anche alla critica architettonica tradizionale, spesso un po' ampollosa), ma mai offensiva. Naturalmente l'obiettivo è duplice, perché la satira, sotto la sua aura di leggerezza, nasconde sempre anche una critica seria. Quindi, se da un lato la pagina ha lo scopo di divertire, dall'altro vuole quantomeno porre degli interrogativi. Oggi Architerror si può definire come un collettivo autoalimentato dai contributi dei fans.



Ingresso riservato ai soci Arci. Si raccomanda la puntualità. Si consiglia la prenotazione, anche tramite messaggio Whatsapp, al 320-2659801.