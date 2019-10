"Aperitivo suggestivo": Passerina o birra agricola con degustazione

Ti piacciono il vino o la birra fruttati e di facile beva? Sei alla ricerca di un aperitivo originale, davvero gustoso e di qualità?

Non perdere la degustazione speciale che abbiamo pensato per la settimana di lunedì 7 Ottobre! Potrai scegliere tra un ottimo vino naturale e una birra agricola davvero notevole, entrambi prodotti 100% abruzzesi. Assaporali al massimo con la degustazione abbinata che abbiamo studiato per te che ami fare esperienze sensoriali sempre nuove.



Scegli la tua bevanda tra:

- Calice di Plenus Passerina 2016 Colline Pescaresi Igp di Marina Palusci (Pianella). Vino bianco dal profumo speziato e aromatico, all'assaggio fresco, sapido e fruttato.

- Birra agricola Lora 33cl del Birrificio Maiot (Casoli). Birra cruda non filtrata e non pastorizzata, dal colore ambrato, profumi di agrumi, fiori e frutta tropicale, che si ritrovano in bocca con aggiunta di sentori di erbaceo e note caramellate. Leggermente secca e di facile beva.



Ecco la nostra proposta per l'aperitivo:

* 1 calice di Passerina o 1 bottiglia di birra Lora da 33cl

* Degustazione con: Assaggio di Gnocchetti con salsiccia e funghi, Bruschetta con lonza artigianale di Carunchio, Bruschetta con Fantasia dell’Orto (sottolio artigianale con julienne di carote, zucchine e cipolle Bio)



Costo a persona € 10



APERITIVO GOURMET E APERITIVO CENATO A PESCARA

La degustazione che proponiamo è indicata come stuzzicante aperitivo gourmet, o come inizio di un appagante aperitivo cenato. Infatti, per chi lo desidera sarà ovviamente possibile richiedere anche i classici taglieri da degustazione di ArtDiWine con selezione di prodotti tipici abruzzesi artigianali (salumi, formaggi, sottoli e altre chicche), da accompagnare con vini naturali o birre agricole o birre artigianali a scelta tra le proposte in mescita e alla carta dell’enoteca. Contattaci per prenotare e richiedere ulteriori informazioni sul nostro menu.



QUANDO E DOVE

7-13 ottobre, dalle 19 (tranne martedì 8 ottobre, giorno di chiusura)

ArtDiWine Enoteca Artistica - Via Marco Polo 15/1

L'enoteca ArtDiWine offre un ambiente intimo e rilassante, dove degustare in tutta tranquillità prodotti artigianali estremamente ricercati e godere di esperienze sensoriali uniche. ArtDiWine è il locale perfetto per il tuo aperitivo cenato gourmet a Pescara, zona Porta Nuova, a due passi dal centro cittadino.



COME PRENOTARE

Si raccomanda la prenotazione, così potremo offrirvi la migliore esperienza possibile.

Consigliamo di consultare il nostro sito o la pagina Facebook per verificare gli orari di esercizio.

I nostri contatti:

Tel. o Whatsapp: 371.3755554

Email: info@artdiwine.it

Sito web: www.artdiwine.it

Facebook: www.facebook.com/ArtDiWine

Instagram: https://instagram.com/artdiwine/